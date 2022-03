Er hat nur liebevolle Worte für sie! Anfang vergangenen Jahres hatte es erstmals Gerüchte über eine Beziehung zwischen Channing Tatum (41) und Zoe Kravitz (33) gegeben – zahlreiche Paparazzifotos später machten die zwei ihre Liebe schließlich offiziell. Ihre Beziehung halten der Magic Mike-Darsteller und die Batman-Beauty seither weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zoes neue Filmrolle scheint Channing nun jedoch so zu begeistern, dass er aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskommt.

Seit Anfang März flimmert Zoe an der Seite von Robert Pattinson (35) in dem neuen Superhelden-Streifen The Batman über die Kinoleinwände der Welt. Vor allem ihren Freund scheint die 33-Jährige in ihrer Rolle als sexy Catwoman ordentlich umzuhauen. "Er hat seinen Freunden erzählt, wie stolz er auf Zoe wegen ihrer Rolle im Batman-Film ist", berichtete eine Quelle gegenüber People und fügte hinzu, dass der 41-Jährige ein großer Fan von den Schauspielkünsten seiner hübschen Freundin sei.

Stolz auf Zoes Leistungen auf der Leinwand sind auch der Rest ihrer Familie. So teilte ihr Stiefvater Jason Momoa (42) gleich zwei Fotos, die ihn Arm in Arm mit Channing auf dem Weg zur Weltpremiere des neuen Blockbusters zeigen. "Ich freue mich so, Channing und ich sind auf dem Weg, um unsere Zozo zu sehen", freute sich der Aquaman-Star.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Channing Tatum

Getty Images Channing Tatum bei der Met Gala 2021

Instagram / zoeisabellakravitz Die Schauspielerin Zoe Kravitz im Februar 2022

