Lovelyn Enebechi (25) muss sich in Geduld üben! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Mann erwarten derzeit ihr erstes Kind – einen Sohn. Inzwischen ist die gebürtige Hamburgerin sogar schon in der Klinik vor Ort. Weil der errechnete Geburtstermin bereits überschritten ist, wurde die Entbindung nun eingeleitet – doch das zieht sich. Lovelyn wartet im Krankenhaus darauf, dass es endlich losgeht!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 25-Jährigen bei ihren Followern aus dem Klinikbett und berichtete: "Ich bin immer noch schwanger." Inzwischen befindet sie sich aber immerhin schon in der zweiten Stufe der Einleitung und nimmt Tabletten. Zuvor habe man bereits einen Katheter gelegt, der "aus verschiedenen Gründen leider relativ schnell wieder gezogen wurde". Dabei habe dieser die Geburt vorübergehend beschleunigt. "Ich hatte da echt starke Wehen bekommen, was gut war. Nachdem der aber gezogen wurde, waren die leider wieder weg", klagte die werdende Mutter.

Wann sie ihr Baby endlich in den Armen halten wird, kann Lovelyn noch gar nicht abschätzen. "Das kann sofort losgehen, das kann aber auch noch Tage dauern. Dementsprechend heißt es jetzt abwarten", fasste sie zusammen. Glücklicherweise könne ihr Gatte aber bei ihr im Krankenhaus sein, wann immer er wolle.

Instagram / lovelyn_enebechi GNTM-Siegerin Lovelyn Enebechi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Februar 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi mit ihrem Verlobten im Dezember 2021

