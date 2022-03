Daniela Katzenberger (35) lässt sich von Hatern nicht runterbuttern. Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat zwar eine enorm große Fanbase – aber nicht jeder ihrer über zwei Millionen Instagram-Follower ist ihr gegenüber positiv gestimmt. Die Kultblondine bekommt auch immer wieder fiese Nachricht und wird scharf kritisiert. Aktuell erreicht Dani offenbar viel Kritik an ihrem Body – angeblich habe sie stark zugenommen. Jetzt reagiert die Katze mit einem ironischen Video auf das Bodyshaming.

"Da ich von vielen gebeten wurde, endlich zu meinem übergewichtigen, dicken Körper zu stehen und endlich mit diesem 'scheiß' Photoshop aufzuhören, wollte ich euch nur mal kurz zeigen, wie 'fett' ich geworden bin", schrieb die 35-Jährige auf Instagram zu einem Video, in dem sie sich in einem knallengen Sportoutfit um die eigene Achse dreht. Von Extra-Pfunden ist in dem Clip jedoch nicht viel zu sehen – Daniela wirkt rank und schlank wie immer. "Der Dank geht auch an die Paparazzi, ihr seid die eigentlichen 'Fettmacher'", witzelte sie. Offenbar ist sie zuletzt einfach in unvorteilhaften Posen abgelichtet worden.

Von bösen Kommentaren hat die Frau von Lucas Cordalis (54) aktuell aber trotzdem genug – zumindest ist ihre Kommentarfunktion unter sämtlichen Fotos auf der Social-Media-Plattform ausgeschaltet. Ihre Fans können also weder Komplimente verteilen noch über ihre Beiträge ätzen.

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger, TV-Star

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Dezember 2021

