Lovelyn Enebechi (25) hat großen Respekt vorm weiblichen Körper. Die Siegerin der Germany's next Topmodel-Staffel von 2013 hat allen Grund zur Freude: Ende der vergangenen Woche erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. Ihr kleiner Sohn Levi ist seit seiner ersten Sekunde auf der Welt Mamas ganzer Stolz. Aber nicht nur der kleine Mensch beeindruckt Lovelyn, sondern auch ihr eigener Body. Die einstige XXL-Wölbung ist nämlich kaum noch zu sehen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 25-Jährige mehrere Videos, die sie von Kopf bis Fuß zeigen. Spätestens als sie in den Clips ihr T-Shirt nach oben zieht, können die Fans erkennen: Ihr Babybauch ist zwar noch als kleine Wölbung an ihrer Körpermitte auszumachen, aber schon nach wenigen Tagen enorm zurückgegangen. "Ich bin wirklich beeindruckt, was der Körper leistet und wie schnell sich der Bauch zurückbildet. Heute ist Tag fünf nach der Entbindung", schrieb die frischgebackene Mami ungläubig dazu.

"Das ist er – mein kleiner Schwibbelschwabbel", witzelte sie und streichelte ihren Bauch liebevoll. Zwar sei an den Stellen noch alles superweich, aber Lovelyn merke bereits, dass sich einiges getan hat. In den kommenden Wochen möchte sie die Entwicklung ihres Körpers genau dokumentieren und anhand von Bildern festhalten.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechis Sohn Levi

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im März 2022

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im November 2021

