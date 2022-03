Ob sich Jared Leto (50) über diesen Filmpreis freuen kann? Am kommenden Sonntag ist es endlich wieder so weit: Zum 94. Mal findet im Dolby Theatre in Los Angeles die Verleihung der Oscars statt. Wie jedes Jahr blickt Hollywood am Abend zuvor jedoch erst einmal auf die schlechtesten Leistungen des vergangenen Filmjahres. Jetzt wurden die Preisträger der diesjährigen Goldenen Himbeere endlich verkündet.

Wie nun auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Razzie-Awards bekannt gegeben wurde, zählt das Musical-Drama "Diana the Musical", das seit 1. Oktober 2021 auf Netflix zu sehen ist, zu den großen "Gewinnern" des umgangssprachlich als Anti-Oscar bezeichneten Preises. Gleich fünf Auszeichnungen darf das Team am Vorabend der Oscarverleihung dann mit nach Hause nehmen, darunter beispielsweise einen für Jeanna de Waal als "Schlechteste Schauspielerin". Auch als schlechtester Film wurde die Produktion ausgezeichnet. Die Animationskomödie "Space Jam – A New Legacy" mit LeBron James (37) in der Hauptrolle räumte bei dem Negativ-Filmpreis ebenfalls ordentlich ab.

Ganze dreimal wurde der Streifen von Regisseur Malcolm D. Lee mit einer Goldenen Himbeere in den Kategorien "Schlechtester Hauptdarsteller", "Schlechteste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch" und "Schlechtestes Leinwandpaar" ausgezeichnet. Ein weiterer "Sieger" des Razzie-Awards war Jared Leto für seine Darbietung in House of Gucci. Für Bruce Willis (67) dachte sich die Jury sogar eine ganz eigene Kategorie aus. Da er 2021 in gleich acht schlechten Filmen mitwirkte, erhielt auch er einen Anti-Oscar.

Courtesy Warner Bros. Pictures LeBron James in "Space Jam – A New Legacy"

Getty Images Jeanna de Waal, Schauspielerin

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

