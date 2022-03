Amira Pocher (29) verteidigt ihren Mann! Aktuell kursiert ein Video im Netz, das zeigt, wie Oliver Pocher (44) Opfer einer Prügelattacke wurde. Der Comedian besuchte einen Boxkampf in Dortmund, als er plötzlich von Fat Comedy mitten ins Gesicht geschlagen wurde. Der TikTok-Star wollte sich laut eigener Aussage für all diejenigen rächen, die Olli mit seinen Videos beleidigt, gemobbt und niedergemacht habe. Amira findet nicht nur die Backpfeife unterstes Niveau – auch die Begründung kann sie nicht nachvollziehen.

Bevor sie sich mit dem Training für Let's Dance ablenken und abreagieren wollte, hatte die 29-Jährige einige Sequenzen auf Instagram geteilt, in denen sie außer sich vor Wut über die Geschehnisse der vergangenen Nacht spricht. "Letzte Nacht hat ein arbeitsloser, halbstarker Möchtegern-Rapper oder Comedian oder was er sein will, meinem Mann eine Backpfeife verpasst – aber eine ordentliche", begann sie zu erzählen. Sie habe deswegen eine schlaflose Nacht verbracht und sich total geärgert. Einen Grund für die Attacke gebe es nämlich nicht. "Dieses Niedermachen von Leuten. Das sind alles Menschen, die sich wehren können. So etwas mit Gewalt zu begleichen und es dann noch zu feiern. Ihr solltet euch schämen", wetterte sie.

Für die Dunkelhaarige steht fest: Den Schlag ins Gesicht hat Olli nicht wegen seiner Videos und Parodien kassiert – sie vermutet vielmehr einen Hintergrund in der Rapszene. "Natürlich weiß ich, woher der Wind weht: aus der Rapszene. Ich verachte diese Szene immer mehr", stellte sie klar und warf Fat Comedy eine Doppelmoral vor.

Gulotta, Francesco / ActionPress Amira und Oliver Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

