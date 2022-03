Sie ist anscheinend eine echte Performance-Künstlerin! Zwar überschatten Kanye West (44) und Kim Kardashian (41) gerade alles mit ihrem öffentlichen Rosenkrieg – ihre vier gemeinsamen Kinder scheinen sich davon aber offenbar nicht unterkriegen zu lassen. North West (8) ist mittlerweile sogar zurück auf TikTok, obwohl ihr Vater strikt dagegen war. Diese scheint es generell zu lieben, vor der Kamera zu performen: Kim postete ein Video von Töchterchen North, das die Kleine singend zeigt!

Auf Instagram teilte die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit ein Video, das ihre Tochter mit einem weiteren Kind zeigt, während beide den gesamten Song "We Don't Talk About Bruno" aus dem Disney-Film "Encanto" performen. Der Sprössling der Medienpersönlichkeit hat allem Anschein nach sehr große Freude daran, den Hit zum Besten zu geben. Davon ist auch Kims Schwester Kourtney (42) ganz angetan. Denn diese kommentierte vor Freude: "Ich weine!"

Ob Papa Kanye den Clip schon gesehen hat? Falls ja, dürfte er von dem Anblick nicht besonders begeistert sein. Denn die Online-Präsenz der gemeinsamen Tochter war einer der vielen Streitgründe, weshalb sich der "Stronger"-Interpret mit seiner einstigen Partnerin gezofft hatte. Doch Kim lässt sich ihre Laune davon wohl nicht verderben – und kuschelt die Streitsorgen einfach weg, wie süße Instagram-Schnappschüsse mit Töchterchen North zeigen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Psalm und Saint West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye Wests Tochter North

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North West, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de