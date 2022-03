Da lässt sich Kanye West (44) nicht lumpen! Vor über einem Jahr reichte Kim Kardashian (41) die Scheidung von dem Rapper ein. Seither umwirbt dieser zwar immer wieder seine Ex-Partnerin, doch gleichzeitig sah er sich auch schon nach einer Alternative um. In Chaney Jones scheint er diese derzeit gefunden zu haben. Die 24-Jährige ist die neue Flamme des Künstlers – und darf sich über teure Präsente von Kanye freuen!

Wie Page Six berichtet, zeigte sich der 44-Jährige äußerst spendabel, was seinen neuen Flirt angeht. So soll er Chaney eine extrem seltene Version der berüchtigten Birkin Bag von Hermès zukommen haben lassen – und zwar eine extrem seltene Version der Tasche. Rund 250.000 Euro hat sich Kanye das rare Accessoire kosten lassen. Die Freude der Influencerin wollte der Musiker offenbar auch mit eigenen Augen sehen. Per Videocall soll er ihre Reaktion beobachtet haben. Genau diese Tasche habe sich die Beauty gewünscht, weil sie "sehr, sehr selten" ist.

Doch Chaney ist nicht die Einzige, für die sich Kanye finanziell ins Zeug gelegt hat. Auch seine Ex Julia Fox (32) wurde im Laufe ihrer Beziehung mit dem "Donda"-Interpreten um einige Fashion-Artikel reicher. Zu ihrem 31. Geburtstag schenkte er der Schauspielerin gleich sechs Birkin Bags – auch für ihre Freundinnen.

MEGA Kanye West und Chaney Jones

Action Press / Zuma Press Chaney Jones und Kanye West im März 2022

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

