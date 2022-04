Am 13. April geht es los: Die neueste Staffel von Kampf der Realitystars geht an den Start! Die Zuschauer erwartet sicherlich wieder jede Menge Spaß und Drama. Zum Cast gehören dieses Mal Reality-TV-Stars wie Elena Miras (29), Yeliz Koc (28), Martin Wernicke – und auch Ronald Schill (63). Im Promiflash-Interview plaudert der Ex-Politiker jetzt über seine Motivation für "Kampf der Realitystars": Seine Promis unter Palmen-Kollegin Claudia Obert (60) habe ihn auf die Idee gebracht!

"'Kampf der Realitystars' war schon vor einem Jahr genau nach meinem Geschmack. Da hat meine Freundin Claudia Obert daran teilgenommen und die hat mir ein bisschen davon erzählt. Da habe ich mir gedacht: 'Mensch, da muss ich auch dran teilnehmen!'", verrät der 61-Jährige Promiflash. Und was genau hat "Kampf der Realitystars" so schmackhaft für Ronald gemacht? "Mir ist es immer wichtig – das klingt vielleicht profan – dass das Essen gut ist. Ich würde ungern an einer Show wie dem Dschungelcamp teilnehmen oder eigentlich auch nicht noch mal an Promi Big Brother, wo man hungern muss..."

Aber die doch recht wilde Reality-TV-Show hat natürlich mehr als nur gutes Essen zu bieten! "'Kampf der Realitystars' mit prickelnden, erfrischenden Spielen in Thailand, in der Exotik – das war ganz nach meinem Geschmack und meine Erwartungen sind noch weit übertroffen worden, weil das Casting einfach genial war", schwärmte Ronald. "Die Leute aufeinander loszulassen, das war ganz großes Kino."

Auch insgesamt sei er sehr happy mit dem Prinzip der Sendung: "Das war der Vorteil dieses Projektes, dass da alle zwei Tage zwei neue Leute dazukommen. Ich fand das auch ungemein genial, dass diese beiden neuen Leute dann darüber zu entscheiden haben, wer zwei Tage später rausfliegt", erklärte Ronald. "Ich finde das System sehr gut, muss ich sagen. Das bringt eine besondere Dynamik rein, [...] da sind ja fast nur durchgeknallte Leute", freute sich der gebürtige Hamburger.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und am Samstag vorher auf RTL+.

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Claudia Obert und Ronald Schill bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Ronald Schill und Claudia Obert

Anzeige

Getty Images Ronald Schill beim "Promi Big Brother"-Finale in Köln im August 2014

SAT.1 / Richard Hübner Ronald Schill, Teilnehmer von "Promis unter Palmen" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de