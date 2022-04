Wie süß sind die beiden denn? Im August letzten Jahres bestätigte Jennifer Lange (28) ihre Beziehung zu Darius Zander (38). Zuvor war die ehemalige Bachelor-Gewinnerin mit Andrej Mangold (35) zusammen. Nach der gemeinsamen Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme hatte es sich bei dem Kuppelshow-Paar aber ausgeliebt. Schon zu Beginn ihrer neuen Beziehung gab Jenny an, ihren Dari zu lieben wie keinen Mann zuvor. Jetzt postete die Zumba-Trainerin neue Turtel-Pics und zeigte, wie vernarrt sie in ihren Freund ist!

Auf Instagram sind die schönen Aufnahmen zu sehen, auf denen Jenny ihren Dari ganz fest an sich drückt. Offenbar hat sich das Paar eine Weile nicht gesehen. Die Schnappschüsse kommentierte der Sänger nämlich mit: "So unfassbar schön, dass du wieder da bist." Die Sehnsucht war wohl groß, denn: Den Bildern nach zu urteilen, scheinen die beiden einfach nicht genug voneinander zu bekommen.

Auch Jennys Follower freut es, wie verliebt die Influencerin in ihren Freund ist. "Ihr seid so ein schönes Paar. Man sieht richtig, dass ihr glücklich seid", meinte ein User. Ein anderer kam noch mal auf Jennys Ex Andrej zu sprechen. "Andrej Mangold passte vom Optischen mehr zu dir, aber das Herz spricht eine andere Sprache", fand der Follower. Darauf antwortete die Beauty, dass die Herzen von ihr und Dari "dieselbe Sprache" sprechen würden.

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Reality-TV-Star

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

