Valea Scalabrino (31) sinniert über ihr Unter uns-Ende. Die Schauspielerin spielt seit mehr als einem Jahrzehnt die Rolle der Sina Hirschberger in der beliebten Vorabendserie. Dass die Ärztin irgendwann nicht mehr in der Schillerallee wohnen wird, ist für eingefleischte Fans kaum vorstellbar. In der Vergangenheit haben aber schon so einige Darsteller die Produktion verlassen – Promiflash wollte von Valea deswegen wissen: Wie stellt sie sich einen potenziellen Ausstieg aus der Serie vor?

Für die gebürtige Berlinerin hängt das wohl ganz davon ab, aus welchem Grund sie "Unter uns" verlassen würde. "Wenn ich ein Kind bekommen würde, würde ich mich freuen, wenn ich eine Auszeit habe und eine Tür offenbleibt. Sollte aber die Rolle 'auserzählt' sein, dann würde ich gerne dramatisch ums Leben kommen, ist doch klar", erzählte die 31-Jährige im Promiflash-Interview lachend. Offenbar könnte sie sich gut vorstellen, nach einer Schwangerschaftspause wieder an ihren Arbeitsstelle zurückzukommen – ein Comeback nach einem inhaltlichen Abgang von Sina kommt wohl eher nicht infrage.

Aber hat Valea abseits von "Unter uns" noch Wünsche und Träume hinsichtlich ihrer Karriere? "Ein Kinofilm wäre cool – das würde das Ganze vollenden. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen", verriet sie. Das sei neben dem Serienalltag aber schwer umzusetzen. "Man müsste sich eine Auszeit nehmen. Wenn man es nicht vorher mit genügend Vorlauf plant, gestaltet es sich schwierig", erklärte die Dunkelhaarige weiter – unmöglich sei es also nicht.

TVNow/ Stefan Behrens Sina (Valea Scalabrino) und Bambi (Benjamin Heinrich) bei "Unter uns"

TVNow/ Bernd Jaworek "Unter uns"-Star Valea Scalabrino

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

