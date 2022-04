Jetzt hat die Ohrfeige tatsächlich rechtliche Konsequenzen für Fat Comedy. Der Komiker sorgte vor wenigen Wochen für einen Skandal: Bei einem Boxkampf marschierte er auf den nichts ahnenden Oliver Pocher (44) zu und verpasste ihm eine Ohrfeige. Dieser kündigte daraufhin an, dass er den Comedian wegen Körperverletzung anzeigen wird. Offenbar hat Olli nun Wort gehalten und Strafanzeige gegen Fat Comedy gestellt.

Fat Comedy hatte sich in seiner Instagram-Story bei seinen Fans für die Glückwünsche bedankt – er hatte nämlich Geburtstag. Olli repostete daraufhin einen Screenshot der Sequenz und richtete ein paar Worte an den 23-Jährigen: "Alles Gute auch von mir zum Geburtstag. Die Glückwunschkarte müsste per Einschreiben über deinen Anwalt, da du ja unter deiner Meldeadresse schwer zu erreichen bist, eingegangen sein", schrieb er und fügte ein Foto der Strafanzeige hinzu.

Fat Comedy hatte vor einigen Tagen gesagt, dass er die Tat bereut – das kauft Olli ihm aber offenbar nicht wirklich ab. "Übrigens: Lustige Challenge-Aufrufe sind nicht wirklich ein Zeichen von Reue... Aber egal", ergänzte er außerdem.

Fat Comedy im Dezember 2021

Oliver Pocher, Comedian

Fat Comedy, Webstar

