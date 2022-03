Sie heizen die Gerüchteküche wieder ordentlich an! Im vergangenen Jahr kamen bereits Spekulationen auf, dass sich bei Justin Long (43) und Kate Bosworth (39) eine Beziehung anbahnen könnte. Nach dem Ehe-Aus mit Michael Polish (51) soll die Schauspielerin angefangen haben, den Filmstar zu daten. Ist an den Gerüchten tatsächlich etwas dran? Justin und Kate wurden jetzt wieder mal zusammen gesichtet!

Auf aktuellen Paparazzi-Fotos, die Mail Online vorliegen, ist das angebliche Paar gemeinsam zu sehen – offenbar während einer kleinen Spritztour durch Los Angeles. Die 39-Jährige nahm auf dem Beifahrersitz Platz, während Justin lässig durch die Straßen von L.A. fuhr. Zuvor hatte dieser wohl einige Besorgungen getätigt, die er anschließend zum Auto brachte. Ob die beiden daraufhin ihren gemeinsamen Wohnsitz angesteuert haben? Berichten zufolge sollen sie nämlich schon zusammen leben!

Dass sich der US-Amerikaner derzeit in einer Beziehung befindet, hat er jedenfalls schon selbst bestätigt. In seinem Podcast "Life Is Short With Justin Long" sprach der 43-Jährige mit der Schauspielerin Fortune Feimster über eine Vorliebe, die diese anscheinend mit seiner Herzensdame teilt – Ananas auf Pizza. "Witzig, meine Freundin meinte, dass das auch ihre Lieblingspizza ist – sie liebt auch Ananas", verriet er.

Getty Images Kate Bosworth und Michael Polish

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Getty Images Justin Long auf einer Afterparty in NYC im April 2013

