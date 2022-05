Cathy Hummels (34) setzt ein klares Statement! Die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (33) nutzt ihre Social-Media-Präsenz nicht nur für ihre Fashion-Beiträge, Pics mit ihrem Sohn Ludwig (4) und leckeren Food-Content. Die Moderatorin thematisiert auch gerne mal wichtige Themen und setzt sich dabei für Frauen ein. Auch unter ihrem neuesten Bild geht es um Women Empowerment: Cathy präsentiert darauf nämlich stolz ihre Nippel!

Auf ihrem Instagram-Profil postete sie den besagten Schnappschuss. Ganz lässig posiert die 34-Jährige darauf mit wallender Mähne in einem rosafarbenen Shirt. Was dabei aber besonders ins Auge fällt: Cathy trägt darunter keinen BH – und zeigt ihre Nippel! "Ich mag keine BHs. Ich bin eine Frau und ich bin stolz", schrieb die Beauty dazu und verdeutlichte damit: Sie fühlt sich wohl in ihrem Körper.

In den Kommentaren wird Cathy für das Posting gefeiert: "Heiß, so recht hast du", oder: "Du siehst wieder mega aus", meinten nur zwei der zahlreichen Fans. Aber nicht immer bekommt sie so großen Zuspruch für ihren Netz-Auftritt. Als sie vor einigen Monaten ein Bild mit ihrem kleinen Sohn teilte, erntete sie viel Kritik.

