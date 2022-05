Tom Becks (44) Vaterrolle scheint auch in der Filmbranche von Vorteil zu sein. Seit circa sechs Jahren geht der "SMS für Dich"-Darsteller nun schon mit seiner Frau Chryssanthi Kavazi (33) durchs Leben. Gemeinsam hat das Paar einen Sohn, der im November 2019 zur Welt kam. Wie stolz ihn der Knirps macht, betont der Musiker auch immer wieder in Interviews. Jetzt erzählte Tom, dass sein Sohn ihn sogar zu einem besseren Schauspieler mache.

In einem Interview mit RTL berichtete der "Einstein"-Darsteller von seinem Familienleben mit einem mittlerweile zweijährigen Sohn. Auch über seine neue Serie "Friedmanns Vier", in der er einen alleinerziehenden Vater von drei Töchtern spielt, sprach der The Masked Singer-Gewinner. Dabei verriet Tom dann auch glatt, dass sein Nachwuchs ihm bei der Vorbereitung auf seine Rolle sehr geholfen habe. "Diese unendliche und bedingungslose Liebe zu den Kindern, die konnte ich dann jetzt einfach durch meinen eigenen Sohn nachvollziehen", erzählte der 44-Jährige nachdenklich. Dadurch sei er auch gewissermaßen zu einem besseren Schauspieler geworden.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der gebürtige Nürnberger im TV offen über seine Rolle als Vater und seinen Nachwuchs gesprochen. Damals erzählte Tom bei Grill den Henssler beispielsweise, dass der kleine Mann nur zwei Monate nach seinen ersten Schritten bereits Bälle durch die Gegend kickte. "Das ist der absolute Wahnsinn, weil der Typ auch einfach cool ist und sehr viel Freude macht", schwärmte der Musiker von seinem Kind.

Instagram / chriss_cross Tom Beck mit seinem Kind

Instagram / tombeckphotos Tom Beck und sein Sohn im April 2022

Getty Images Schauspieler Tom Beck

