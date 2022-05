Ekaterina Leonova (35) zieht ein Let's Dance-Fazit! Für viele Fans war es unbegreiflich: In den vergangenen Staffeln der RTL-Tanzshow kam die gebürtige Russin nicht zum Einsatz und musste die Folgen von der Couch aus verfolgen. In diesem Jahr feierte die Profitänzerin aber ihr Comeback und schaffte es mit Comedian Bastian Bielendorfer (37) bis in die neunte Folge. Nach ihrem Exit wollte Promiflash von der Sportlerin wissen: Hat sie sich ihre Rückkehr so vorgestellt?

"Ich hatte mir überhaupt keine Ziele gesetzt. Ich habe mir einfach gesagt, dass ich diese Staffel, dieses tolle Format, genießen will und das habe ich auch getan", erzählte die Brünette im Gespräch mit Promiflash. Für Ekat stecke "Let's Dance" voller Überraschungen und eine richtige Vorbereitung darauf gebe es deswegen gar nicht. "Man weiß vorher nie, wie weit man kommt, wie sich der Tanzpartner entwickelt und wie das Publikum einen annimmt. Deshalb mögen so viele Zuschauer diese Sendung. Es wird nie langweilig!", hielt sie fest. Aber ist die 35-Jährige zufrieden? "Wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, muss ich wirklich sagen, dass es eine ganz tolle Staffel war, ich habe jeden Moment genossen und die Zuschauer haben mich auch von einer ganz anderen Seite kennengelernt", schwärmte sie.

Aber welche neue Seite wollte die Tänzerin ihren Fans dieses Mal besonders gerne zeigen? "Ich war nicht nur 'Ekat – die Leistungssportlerin', sondern ich habe mich auch so gezeigt, wie ich sonst im Leben bin", betonte sie. Sie zeichne sich durch einen perfekten Mix aus Ernsthaftigkeit und Kampfgeist sowie einer lustigen, verrückten Art aus.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Profitänzerin

Anzeige

Instagram / ekatleonova Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova beim "Let's Dance"-Training

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de