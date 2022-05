Ende April gibt Lavinia Wollny (22) ihre Verlobung bekannt. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. [...] Ich bin so glücklich, ich kann‘s nicht einmal in Worte fassen. Ich liebe dich so sehr", schwärmt die Influencerin auf ihrem Instagram-Account. Doch wie sieht es eigentlich in Sachen Liebe bei ihren zehn Geschwistern aus? Während einige ihre Partnerschaft öffentlich im Netz thematisieren, halten sich andere mit Liebesbekundungen zurück. So spricht Loredana (18) beispielsweise nur selten über ihr Beziehungsleben. Auch über Silvias (57) älteste Kinder ist nur wenig bekannt. Augenscheinlich sind Jessica, Sascha und Patrick alle in glücklichen Beziehungen.

