Madonna (63) ist seit Kurzem wieder Single. Die Queen of Pop trennte sich nach ihrer dreijährigen Beziehung von ihrem Toyboy Ahlamalik Williams. Ein Grund für das Liebes-Aus war, dass es einfach nicht mehr zwischen den beiden funktioniert haben soll. Aber auch der volle Terminkalender der Sängerin soll ein Problem in der Beziehung mit dem 35 Jahre jüngeren Tänzer gewesen sein. Doch neue Aufnahmen zeigen nun, dass die "Material Girl"-Interpretin ihr Single-Leben ausreizt: Bei einem Konzert in Medellin schmuste Madonna mit Maluma (28)!

Der Reggaeton-Sänger und die Queen of Pop traten am vergangenen Wochenende gemeinsam in der kolumbianischen Stadt Medellin auf. Die Stars lieferten dem Publikum dabei eine ziemlich heiße Show: Die Sänger tanzten teilweise eng umschlungen auf der Bühne – so fand sich die "Hung Up"-Interpretin in den Armen von Maluma wieder und gab diesem sogar einen Lap-Dance! Aber auch nach der Show ging es weiter, denn Madonna postete Bilder mit dem Kolumbianer in ihrer Instagram-Story. Die Fotos zeigen die beiden kuschelnd auf einem Sofa.

Stürzt sich die 63-Jährige nun wieder in etwas Neues? Laut Hollywood Life sollen die beiden Sänger nur gute Freunde sein. Maluma schätze Madonna sehr, da sie ihn vorangebracht haben soll. Ein Insider erwähnte gegenüber The Sun außerdem, dass sich die Pop-Queen nach ihrer Trennung von dem Tänzer auch erst einmal auf ihre Musik sowie Freunde und Familie konzentriere.

Instagram/madonna Maluma und Madonna, Sänger

Instagram/maluma Madonna und Maluma bei einem Konzert in Medellin 2022

Instagram/madonna Maluma und Madonna im Mai 2022

