Wer durfte sich über diese Aufmerksamkeit freuen? Seit Monaten vermuten die Fans, dass Rúrik Gíslason (34) und Valentina Pahde (27) seit ihrer Let's Dance-Teilnahme im vergangenen Jahr zusammen sind. Erst vor wenigen Tagen bemerkten ihre Follower, dass sich sowohl der Kicker als auch die Schauspielerin momentan in Rúriks Heimat Island aufhalten. Jetzt hat der Fußballer einen riesigen Rosenstrauß besorgt: Für wen die Blumen wohl sind?

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 34-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem er vor einem Spiegel posiert. Auf dem Foto trägt er Jeans, ein weißes Shirt, einen dunkelblauen Mantel und eine graue Mütze. Das Besondere an der Momentaufnahme? Rúrik hält einen riesigen Strauß roter Rosen in der Hand. Wen er damit überraschen wollte, gab er allerdings nicht preis.

Im vergangenen November wurden der Hottie und seine angebliche Partnerin sogar schon einmal beim Turteln in der Öffentlichkeit abgelichtet. Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte die beiden Arm in Arm beim Spaziergang in der Düsseldorfer Innenstadt. Dabei wirkten Rúrik und Valentina total vertraut.

Getty Images Rúrik Gíslason im September 2021 in Köln

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Promiflash Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im November 2021 in Düsseldorf

