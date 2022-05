Für alle Fans der beliebten TV-Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten steht schon bald ein großer Tag an – das Erfolgsformat feiert nämlich 30. Jubiläum! Am 12. Mai dürfen sich die Liebhaber der Sendung anlässlich des 30-jährigen Bestehens auf eine Episode in Spielfilmlänge freuen. Jetzt gibt es den ersten Trailer zur großen GZSZ-Jubiläumsfolge – und diese Vorschau hat es so richtig in sich!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, was in der GZSZ-Jubiläumsfolge passiert, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In einem rund einminütigen Trailer, der jetzt bei rtl.de zu sehen ist, wird deutlich, dass die XXL-Folge namens "Unterschätze niemals einen Gerner" besonders actionreich wird: Der Anwalt Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 61) ist auf der Flucht und will seine Unschuld beweisen – er will belegen, dass er nicht in den Mord an Miriam (Sara Fuchs) involviert ist. Stattdessen will er nachweisen, dass die Tat eine Machenschaft seines Feindes Bajan Linostrami (Matthias Unger) ist. Bei diesem Vorhaben kommt es unter anderem zu einer spannenden Verfolgungsjagd, Explosionen und einem weiteren Angriff...

In der Jubiläumsfolge dreht sich also alles um Jo, der bereits seit 1993 mit von der Partie ist. Aber was führte den Schauspieler Wolfgang damals eigentlich zu GZSZ? "Meine damalige Agentin Uschi Drews bekam eine Casting-Anfrage für die Rolle eines windigen Rechtsanwaltes und hat dabei an mich gedacht", berichtete er im RTL-Interview. Zu diesem Zeitpunkt sei der heute 61-Jährige von dem TV-Projekt aber nicht sonderlich begeistert gewesen – er habe die Rolle sogar zunächst abgelehnt. Seine Agentin habe ihn dann aber doch noch überzeugt.

RTL / Rolf Baumgartner Linostrami (Matthias Unger), Miriam (Sara Fuchs) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Matthias Unger, Schauspieler

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro, GZSZ-Star

