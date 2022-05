Viele Fragezeichen bei den Zuschauern! Am vergangenen Mittwoch ist die neue Unterhaltungsshow Club der guten Laune auf Sat.1 gestartet. Im Vorfeld war bereits klar, dass sich die Fans vor allem auf die Anfänge der Liebesgeschichte von Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) freuen dürfen – die beiden TV-Bekanntheiten haben sich nämlich bei den Dreharbeiten in Thailand ineinander verguckt. Nach Marcs Flirt mit Cora Schumacher (45) in der ersten Folge ist das TV-Publikum nun jedoch total verwirrt. Promiflash klärt euch auf!

In der ersten Folge knisterte es zwischen Marc und Cora. Neben zarten Streicheleinheiten im gemeinsamen Schlafgemach sind die zwei auch unter der Bettdecke auf Tuchfühlung gegangen. Der Flirt der beiden sorgte nun für Verwirrung bei den Fans: "Und was ist mit Jenny?", "Hab ich was verpasst?" und "Hä? Ich dachte, der wäre mit Jenny seit längerer Zeit?", fragten sich deshalb einige Promiflash-Leser auf Social Media – immerhin soll der Sänger eigentlich seine aktuelle Freundin in der Show lieben gelernt haben.

Weil sich Jenny zu Beginn der Dreharbeiten im Januar 2022 noch in Quarantäne befunden hatte, zog die 49-Jährige allerdings erst in der zweiten Folge zu den anderen Clubbis in die TV-Villa. Mit ihrem Einzug wird sich dann auch die Beziehung zwischen Marc und Cora verändern – und für so einigen Beef sorgen, wie Kandidat Joey Heindle (28) im Promiflash-Interview bereits verraten hatte. Nach den Dreharbeiten kamen Marc und Jenny dann offiziell zusammen.

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune" 2022

Club der guten Laune, Sat 1 Marc Terenzi und Jenny Elvers bei "Club der guten Laune"

Instagram / paul_elvers Marc Terenzi und Jenny Elvers im März 2022

