In dem Verleumdungsprozess zwischen Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) geht es drunter und drüber! 2013 startete zwischen den beiden Hollywoodstars noch alles ganz harmonisch – das änderte sich jedoch schnell. 2017 wurden die beiden nach zwei Jahren Ehe geschieden. Seit April liefern sich die beiden vor Gericht einen regelrechten Rosenkrieg, der schreckliche Dinge über ihre Beziehung aufdeckt. Besonders die Blondine bricht im Zeugenstand immer wieder in Tränen aus. Ihr Ex-Mann hingegen lacht immer mal wieder – unangebracht, wie Ambers Presseteam findet!

In einem Interview mit People schossen die Mitarbeiter von Amber gegen den Schauspieler. "Das Verhalten von Herrn Depp in diesem Prozess ist genauso erbärmlich wie in ihrer Ehe", wetterten die Juristen. Zudem seien sie davon überzeugt, dass der 58-Jährige mit seinem Lachen und Reaktionen versuche, die Aquaman-Darstellerin zu verunsichern. Doch offenbar entglitten dem einstigen Fluch der Karibik-Star die Gesichtszüge nicht, als seine Ex-Frau weinen musste. Vielmehr ist er augenscheinlich fassungslos darüber, was Amber unter Eid während des Prozesses behauptet.

Unter anderem hatte sie Johnny unter Eid vorgeworfen, sie erst gepackt und dann mit einer Glasflasche vergewaltigt zu haben. Seine Verteidiger warfen der 36-Jährigen anschließend vor, dass sie Lügen erzähle. Auch die Zuschauer in den Livestreams zweifeln die Glaubwürdigkeit der Schauspielerin eindeutig an.

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Getty Images Amber Heard und ihr Team im April 2022

Getty Images Johnny Depp im Apirl 2022

