Kein Happy End bei Sandrine und Bocc! Schon bei Love Island fanden die Stuttgarterin und der 23-Jährige nicht zueinander. Nach ihrem Drama mit Bucci konnte sich die Beauty nicht genug öffnen und verließ die Villa freiwillig. Nach der Show lernten sich die beiden aber dennoch weiter kennen – aber auch abseits der Kamera wollte es nicht klappen: Die beiden gehen getrennte Wege, wie Sandrine nun preisgab.

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 28-Jährige zu den Entwicklungen zwischen ihr und dem Mechatroniker: "Bocc und ich haben erkannt, dass es für uns keine gemeinsame Zukunft gibt." Sie seien an einem Punkt angelangt, an dem sie bemerkt haben, dass es nicht für eine Beziehung reicht. Einen genauen Grund könne Sandrine nicht nennen. "Man kann nichts erzwingen. Zwischen Bocc und mir ist aber alles in Ordnung und wir haben uns ausgesprochen", stellte die Jura-Studentin klar.

Mit dieser Entscheidung stehen Bocc und Sandrine nicht alleine da. Auch ihre einstigen "Love Island"-Kollegen Mahdi und Vanuschka gaben das Ende ihrer Kennenlernphase bekannt. Die Staffel-Sieger Jennifer (23) und Nico hingegen könnten kaum glücklicher miteinander sein.

Love Island, RTL II Bocc und Sandrine, "Love Island"-Kandidaten 2022

Instagram / san_viv Sandrine Vivienne im Januar 2020

Instagram / vanuschka.loveisland2022 Vanuschka Klein und Mahdi Amegashie

