Mit dieser Babykugel hat Patrice Aminati wohl nicht gerechnet! Derzeit erwartet die Blondine zusammen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Daniel Aminati (48) ihr erstes Baby – eine Tochter. Der Moderator und seine Partnerin können es kaum erwarten, die Kleine endlich im Arm zu halten. Inzwischen ist die Beauty schon im siebten Schwangerschaftsmonat – und das ist auch deutlich zu sehen. Mit ihrem Babybauch passt Patrice nicht einmal mehr in ein älteres Kleid!

Mit dem Auto fuhren Daniel und Patrice von Mallorca nach Berlin und legten einige Zwischenstopps ein. Diesen Trip ließ die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story Revue passieren. Dabei teilte sie einen humorvollen Clip. Eigentlich hatte sie für die Reise ein Sommerkleid eingepackt – doch das klaffte wegen ihres Schwangerschaftsbauches an den Knöpfen deutlich auseinander. "Späte Erkenntnis: Hier passt nur ein Mädchen rein", scherzte Patrice.

Sechs Monate überwinterten Daniel und Patrice nun auf Mallorca, kehren jetzt aber nach Berlin zurück. Der Grund: Die Mutter in spe will ihr Kind in Deutschland zur Welt bringen. Das Paar will zurück in sein gewohntes Umfeld und auch gerne die Hilfe der Eltern in Anspruch nehmen, wie er via Instagram verriet.

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und seine Frau Patrice

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Mai 2022

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati auf Mallorca

