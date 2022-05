Sie halten zu ihr! Gloria Glumac ließ kaum ein gutes Haar an ihrem Ehemann Nikola. Gemeinsam stellen sich die beiden zurzeit bei Temptation Island dem TV-Treuetest. Während Niko vor allem die flirtfreudigen Girls Schwierigkeiten bereiten, schoss Gloria scharf gegen ihren Liebsten: Er sei naiv, dumm und könne kaum für sich sorgen. Viele Zuschauer reagierten darauf empört – doch die anderen vergebenen Frauen stärkten Gloria gegenüber Promiflash den Rücken.

"Ich kann verstehen, wenn es für andere 'gemein' klingt", räumte Jessi im Gespräch mit Promiflash ein. Allerdings müsse man auch die Umstände beachten: "Ich finde es halb so schlimm, da sie so was in einem vertrauten Gespräch mit Elli gesagt hat und nicht vor allen Single-Jungs." Mitstreiterin Michelle sieht das ähnlich: "Aus Gloria hat einfach nur ihre Wut gesprochen. Und mittlerweile hat sie gelernt, dass man aus Wut nicht handeln darf."

Nikos Villa-Mitbewohner Credo kann Glorias harten Worten hingegen nichts abgewinnen: "Ich hoffe, dass Gloria merkt, dass sie ihm unrecht getan hat." Auch Verführerin Laura steht hinter Niko: "Er tat mir in diesem Moment wirklich sehr leid. Egal was er für Bilder geliefert hat, es rechtfertigt diese Aussagen nicht."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, "Temptation Island"-Teilnehmerin 2022

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island"-Kandidatin Michelle

RTL / Frank J. Fastner Credo La Marca, "Temptation Island"-Kandidat 2022

