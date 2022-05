Sie hat in ihrer Mutterrolle wirklich ihre Erfüllung gefunden! Kylie Jenner (24) hat bereits zwei Kinder mit ihrem On-off-Freund Travis Scott (31): Im Februar 2018 kam Tochter Stormi (4) auf die Welt, vier Jahre später folgte ein Sohn. Die beiden sind das Ein und Alles der Unternehmerin, wie sie auch immer wieder öffentlich zeigt. So postet sie regelmäßig süße Fotos und Videos von oder mit Stormi und bringt darunter ihre Liebe zum Ausdruck. Jetzt teilte Kylie ein süßes Video über ihre letzte Schwangerschaft.

In dem Clip auf Instagram sieht man Ultraschallaufnahmen und Videos ihrer Babykugel. Auch Videos, die hinter den Kulissen ihrer Babybauchshootings gefilmt wurden, kommen darin vor. Darauf wird deutlich, wie wohl Kylie sich mit ihrem Bauch gefühlt hat. Das Video endet mit einer Aufnahme, in der sie die Hand ihres Sohnes streichelt. "Ich danke Gott für meine zwei wunderschönen Segen", schrieb die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit emotional darunter.

Die Fans zeigen sich natürlich begeistert von dem süßen Video – ihnen brennt aber auch eine ganz bestimmte Frage auf den Lippen. Nachdem Kylie eigentlich bekannt gegeben hatte, dass ihr Sohn auf den Namen Wolf hört, ruderte sie schließlich zurück und verkündete, dass er umbenannt wurde. Deshalb ist der neue Name des jüngsten Kardashian-Jenner-Spross noch immer geheim.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2022

