Daniela Katzenberger (35) hat ein ganz bestimmtes Ziel! Die TV-Bekanntheit zeigt sich meist total selbstbewusst auf Social Media. Mit ihrem Körper scheint sie dabei im Reinen zu sein. So macht sie auch mal den ein oder anderen Witz über ihren Body. Doch nun will sie tatsächlich etwas verändern – und das nicht mithilfe eines Beauty-Docs. Die Katze will jetzt so richtig mit Sport loslegen!

In ihrer Instagram-Story spricht sie über ihre konkreten Pläne. "Ich habe keinen Kilofrust, ich will einfach nur ein bisschen fester werden", verriet Daniela ehrlich. Mit ihrem Gewicht scheint sie also zufrieden zu sein. Kraftsport soll ihr helfen, ihren Körper etwas zu formen: "Ich gehe jetzt regelmäßig ins Fitnessstudio – wie das klingt – das dritte Mal war ich heute", lacht sie daraufhin.

Dieses Mal wolle sie ihr Programm auch wirklich durchziehen. Das bedeutet, sie will drei- bis viermal die Woche trainieren! Danielas Ehemann Lucas Cordalis (54) sportelt bereits regelmäßig – und das sieht man auch, findet die Kultblondine: "Der frisst Nutella, Schokolade, Pizza. Der steht da wie so ein griechischer Adonis."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis, Dezember 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lucascordalis Sänger Lucas Cordalis und seine Ehefrau Daniela Katzenberger

