Die nächste Germany's next Topmodel-Kandidatin muss ihre Koffer packen! In der aktuellen Folge von Heidi Klums (48) Castingshow mussten sich die Nachwuchsmodels vielen Herausforderungen stellen: Neben dem großen Cover-Shooting für Harper's Bazaar stand auch ein anstrengendes Tanz-Coaching und ein Entscheidungswalk auf dem Plan. Am Ende war eine Teilnehmerin jedoch etwas schwächer als ihre Mitstreiterinnen: Heidi hatte in dieser Woche kein Foto für Vivien Sterk (22)!

Am Ende der neuen GNTM-Folge verkündete Heidi ihre Entscheidung. "Ihr seid alle gut – auch du. Glaub mir, es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen", begann die Chefjurorin ihre Ansprache und teilte den Exit mit: "Es tut mir schrecklich leid, Vivien. Ich habe heute leider kein Foto für dich." Aber woran hat es gelegen? Kerstin Schneider, die Chefredakteurin von Harper's Bazaar, war beim Cover-Shooting beispielsweise nicht begeistert von der Blondine. "Du bist so ein hübsches Mädchen – aber ich glaube, du hast einfach nur einen Gesichtsausdruck drauf", kritisierte sie die Kandidatin.

Nach dem Rauswurf kurz vor dem Halbfinale rollten bei Vivien so einige Tränen. "Es ist schwierig für mich, weil mein Traum jetzt ein bisschen bröckelt", beschrieb sie ihre Emotionen im anschließenden Einzelinterview und betonte: "Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin."

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2022

ProSieben / Sven Doornkaat Kerstin Schneider und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk im April 2022 in München

