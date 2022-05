Bushido (43) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) können mal wieder etwas Luft holen. Denn im November 2021 brachte die Schwester von Sarah Connor (41) die Drillinge Leonora, Naima und Amaya auf die Welt. Doch schon vor der Geburt der drei Mädchen wurde das Ehepaar von ihrer Tochter Aaliyah, den Zwillingen Djibrail und Laila, Sohn Issa und Anna-Marias Sohn Montry aus erster Ehe auf Trab gehalten. Kein Wunder, dass sich Bushido und seine Frau Anna-Maria nun eine kleine Auszeit gönnen!

In ihrer Instagram-Story postete die achtfache Mutter ein Video von ihrem Mann Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichen Namen heißt. "Du bist so süß. Du guckst wie Issa, ich liebe dich. Ich freu mich auf die Zeit mit dir", sagt die 40-Jährige zu dem Musiker im Flugzeug, der wegen ihrer Worte lächeln muss. Danach filmt Anna-Maria sich selbst und schwärmt: "Einfach nur Anis und ich, das ist so schön." Auch Bushido teilt ein Foto, auf dem er und seine Frau im Flieger zu sehen sind.

Die beiden lieben sich offenbar immer noch sehr – trotz vieler Höhen und Tiefen. So will der Rapper vielleicht sogar noch einmal seiner Frau das Jawort geben, wie er gegenüber BTC-Echo verriet: "Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, wenn wir zehn Jahre verheiratet sind, heiraten wir noch mal."

