Jetzt geht es schnurstracks aufs Finale zu! Im Halbfinale von Let's Dance müssen die verbliebenen Tanzpaare sogar drei Mal ran: Sie müssen zwei Tänze aufs Parkett legen und sich auf den "Impro Dance Even More Extreme" vorbereiten. Wie der aussehen wird, erfahren die Zuschauer am Freitagabend bei RTL. Letzte Woche musste sich die "Let's Dance"-Familie von Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (35) verabschieden. Jetzt seid ihr gefragt: Wer könnte nächste Woche das große "Let's Dance"-Finale gewinnen?

Am 20. Mai entscheidet sich, wer sich nach Rúrik Gíslason (34) und Renata Lusin (34) im letzten Jahr "Dancing Star 2022" nennen darf. Renata ist in der aktuellen Staffel mit Mathias Mester (35) noch im Rennen. Von ihnen sehen Zuschauer laut RTL im Halbfinale einen Quickstep zu "You Can't Hurry Love" von Phil Collins (71) sowie einen Contemporary. Spannend wird es auch bei René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33). Sie präsentieren einen Charleston und ebenfalls einen Contemporary. Zuletzt wurde von der Jury kritisiert, dass sich der Zirkusartist emotional noch zu wenig auf dem Parkett öffne. Ob der Knoten beim Contemporary jetzt platzt?

Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) wollen mit einem Quickstep und einem Tango ins Finale von "Let's Dance" einziehen. Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) möchten die Zuschauer auf den letzten Metern zum Finale mit einem Paso Doble und einer Rumba überzeugen. Stimmt in der Umfrage ab, wer unbedingt ins Finale kommen muss!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Andrzej Cibis, Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images René Casselly und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Mathias Mester, Ex-Leichtathlet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de