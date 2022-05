Die beiden sind gerade nicht besonders glücklich miteinander! Bei Love Island lernten sich Yasin Cilingir (31) und Samira im Jahr 2019 kennen – und lieben! Die beiden gingen zwar nicht als Gewinner aus der Flirtshow hervor, aber arbeiteten danach hart an ihrer Beziehung und bauten sich eine gemeinsame Familie auf: Die beiden heirateten und durften mit dem kleinen Malik-Kerim ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Doch zuletzt machten sie eine schwere Zeit durch und nahmen sich eine Auszeit. Jetzt verriet Yasin, dass sich die Situation immer noch nicht gebessert hat!

In einem Q&A auf Instagram erklärte er, dass die beiden sich gerade in einer "extrem schwierigen Phase" befinden würden. Dennoch habe Yasin die Hoffnung noch nicht aufgegeben, obwohl es gerade so schwer sei: "Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ich meine, man hat ja hin und wieder Streit, was auch normal ist, nur in so einer Situation waren wir noch nie." Deshalb würden sie gerade auch getrennt voneinander leben. "Manchmal ist es besser, wenn jeder sich mal Zeit für sich nimmt, um sich zu reflektieren und nach Lösungen zu suchen", erklärte die TV-Bekanntheit. Gemeinsam würden sie das gerade einfach nicht schaffen.

Was genau bei den beiden los ist, verriet Yasin zwar nicht – fremdgegangen sei aber keiner. "Ich denke, wir beide sind mit der jetzigen Situation nicht zufrieden", berichtete er. Dennoch stelle er sich seine Zukunft nur mit Samira, Malik-Kerim und weiteren gemeinsamen Kindern vor.

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, TV-Bekanntheit

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn, Dezember 2021

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im April 2022

