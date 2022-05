Madonna (63) gewährt seltene Einblicke in ihre Familie! In den sozialen Medien setzt sich die Musikerin meist selbst in Szene. Dabei greift sie oft nicht nur zu sexy Outfits, in denen sie aufreizend posiert, sondern auch zu einer Menge Filtern. Nun sorgte die Queen of Pop aber für einen ganz anderen Anblick im Netz: Madonna zeigte sich ausnahmsweise mit vier ihrer Kinder!

In ihrer Instagram-Story teilte die 63-Jährige einen kurzen Clip mit ihrer Familie. Darauf zu sehen waren neben Madonna selbst auch David Banda (16) und Mercy James (16) sowie die Zwillinge Stella und Estere (9). Sie alle sitzen um einen Bildschirm und videochatten mit dem Künstler Beeple. "Es ist eine Familienangelegenheit", schrieb die Sängerin zu dem Video.

Ihre anderen beiden Kinder – Sohn Rocco Ritchie (21) und Tochter Lourdes Leon (25) – fehlen auf der Aufnahme. Lourdes steht im Gegensatz zu ihren Geschwistern mehr in der Öffentlichkeit. Madonnas Erstgeborene versuchte sich unter anderem bereits als Model und arbeitete für den Designer Marc Jacobs (59).

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna und ihre Kinder an Thanksgiving 2021

Getty Images Lourdes Leon bei der Met Gala 2021

