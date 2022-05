Khloé Kardashian (37) arbeitet hart für ihren Körper! Die Reality-TV-Beauty steht seit vielen im Rampenlicht. Bei Keeping up with the Kardashians wurde ihr Leben jahrelang von Kameras begleitet und dokumentiert. Besonders in den vergangenen Monaten ist die Mama von True Thompson (4) in einem regelrechten Fitnesswahn. Im Netz gibt die TV-Berühmtheit ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Work-out-Routine. Das Ergebnis: Khloé kann ein trainiertes Sixpack vorweisen!

Via Instagram heizte sie ihren Fans mit einem heißen Schnappschuss ordentlich ein. Khloé posierte in knapper Glitzer-Unterwäsche für die Kamera und setzte ihre krassen Bauchmuskeln gekonnt in Szene. Ihr schweißtreibendes Training hat sich augenscheinlich ausgezahlt – die Blondine fühlt sich in ihrer Haut sichtlich wohl.

In den vergangenen Monaten machten sich ihre Fans jedoch ziemliche Sorgen und fanden, die Unternehmerin übertreibt es mit dem Sport. Im Netz zeigte Khloé immer wieder ihre schmale Taille sowie ihre trainierte Körpermitte – ein wenig zu schmal, findet ein Teil ihrer Instagram-Community. "Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich habe wirklich Angst um sie", schrieb beispielsweise ein User besorgt.

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Mai 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star im März 2022

