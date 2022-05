Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) nehmen sich selbst nicht allzu ernst! Die Kultblondine und der Musiker halten ihre Fans mit regelmäßigen Updates in den sozialen Medien auf dem Laufenden: Dabei zeigen sich die beiden oft unverblümt und mit einer ordentlichen Portion Humor in alltäglichen Lebenssituationen. Ab dem 17. Mai werden die beiden in ihrem Podcast "Katze & Cordalis" sogar noch mehr Einblicke gewähren. Lucas ist aber inzwischen sowieso kein Social-Media-Post mehr peinlich – doch das war nicht immer so!

"Am Anfang war ich ehrlich gesagt schon ein bisschen schockiert, was für Fotos ich von mir sehe – aber das hat sich mit der Zeit gelegt und entspannt", betonte Lucas jetzt im Promiflash-Interview. Mittlerweile sei es dem Familienvater egal, wenn ihn Daniela beispielsweise beim Schlafen fotografiere und das Foto poste. "Solche Sachen, die ja eigentlich total peinlich sind, sind aber auch menschlich – und deswegen ist das völlig wurst", fasste der 54-Jährige zusammen.

Allerdings habe Lucas ja schon von Anfang an gewusst, dass Daniela ihrer Community gern ehrliche und unverblümte Einblicke in ihr Privatleben gewährt. "Das Gute ist ja, er hat nicht die Katze im Sack geheiratet", argumentierte Dani und verdeutlichte: "Er wusste ja, auf was er sich einlässt."

