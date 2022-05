Wolfgang Bahro (61) wünscht sich einen heldenhaften Abgang! Jo Gerner zählt bei GZSZ zum festen Bestandteil des Casts und ist somit auch der am längsten gebliebene Charakter der Soap. Der Serienanwalt sorgt besonders in den vergangenen Folgen der Serie für Spannung. Auch in der Jubiläumsfolge hält seine Rolle die Zuschauer auf Trab. Doch ist nach 25 Jahren in der Soap nicht langsam ein Ende in Sicht? Nun erzählt Wolfgang Promiflash, wie für ihn die perfekte Inszenierung seines Exits aussehen würde!

Bei den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum verrät Wolfgang im Promiflash-Interview, dass sein Abgang auf jeden Fall actionreich werden sollte: "Weil ich ein großer James Bond-Fan bin, würde ich mir vorstellen, Gerner sitzt auf einer Jacht, trinkt ein Glas Cognac." Dann sollte auf jeden Fall auch sein Serien-Feind Linustrami auftauchen, der dann eine Rakete auf die Jacht abschießt. "Und die Jacht explodiert in tausend Stücke und alle denken ‘Oh, jetzt ist Gerner vernichtet'", fährt er fort. Also wünscht er sich ein spektakuläres Ende für die bedeutende Rolle von Jo Gerner.

Ein Leben ohne das GZSZ-Urgestein ist für viele GZSZ-Fans nur schwer vorstellbar. Aber auch für Wolfgang ist dieser Gedanke alles andere als leicht: "Also es wird schwer, weil inzwischen sind mir so viele Menschen ans Herz gewachsen. Es ist wie eine Familie", schwärmt der Schauspieler. Er geht sogar so weit und stellt klar: "Die GZSZ-Truppe ist eines der besten Teams, die ich je in meiner Schauspielkarriere hatte".

RTL / Rolf Baumgartner Linostrami (Matthias Unger), Miriam (Sara Fuchs) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro, Schauspieler

Frederic Kern / Future Image Wolfgang Bahro mit Valentina Pahde bei der GZSZ-Jubiläumsfeier

