Bibi (29) und Julian Claßen (29) melden sich zurück im Netz – zumindest teilweise. Seit mehreren Tagen herrschte Funkstille auf den Social-Media-Profilen des YouTuber-Paares. Unangekündigt blieben sogar Video- und Podcast-Uploads aus. Die Fans waren aus diesem Grund bereits in Sorge um die zweifachen Eltern und spekulierten über die Gründe. Nun ließen Bibi und Julian aber endlich wieder etwas von sich hören!

In ihren jeweiligen Instagram-Storys richteten sich die beiden an ihre Follower. Bibi schrieb: "Ich bin zurück! Ich habe mir spontan eine Auszeit gegönnt und sie hat mir so gutgetan. Jetzt bin ich wieder am Start und freue mich auf euch, ihr Lieben." Tatsächlich scheint die Influencerin ohne nähere Erläuterungen direkt zur Tagesordnung überzugehen: Sie zeigte sich bei einem Besuch im Nagelstudio.

Ganz anders sieht es hingegen bei ihrem Gatten aus. Julian meldete sich lediglich mit einem kurzen Statement. "Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, hier wie gewohnt weiter zu posten. Wenn ich mich danach fühle, melde ich mich bei euch", ließ er seine Fans wissen und bedankte sich für deren Verständnis.

Anzeige

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, November 2021

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de