Thomas Müller (32) hat etwas zu feiern. Der Fußballer spielt mittlerweile seit rund 22 Jahren für den FC Bayern München. Genauso beständig ist auch die Ehe mit seiner Frau Lisa: Die beiden sind schon seit ihrer Jugend ein Paar und gaben sich im Jahr 2009 das Jawort. Auch seinen Erfolg im Sport teilt der Fußballer mit der Dressurreiterin: Thomas stieß mit seiner Frau Lisa nun zur gewonnenen deutschen Fußballmeisterschaft an.

Auf Instagram teilte Lisa zwei Bilder mit ihrem Mann. Die Aufnahmen zeigen die beiden in Tracht gekleidet – sie trägt ein Dirndl mit Bluse, der Bayern-Kicker ein Hemd mit Weste. Die zwei wirken sehr glücklich zusammen, denn Thomas hält auf beiden Bildern seine Frau eng umschlungen in seinen Armen und lächelt dabei in die Kamera. Auch die 32-Jährige zeigt sich sichtlich glücklich auf den Fotos. Zudem teilte sie ein Herz-Emoji in der Bildunterschrift. Ihr Liebster kommentierte den Beitrag daraufhin mit dem bayrischen Kosenamen: "Mei Spotzal."

Lisa und Thomas teilen darüber hinaus ein gemeinsames Hobby: Die beiden sind Pferdezüchter! Das Ehepaar hält einen Stall voller Pferde, wobei sie ihre Herde immer wieder erweitern. Im vergangenen Frühjahr bekamen die beiden tierischen Nachwuchs durch ein neues Fohlen.

Anzeige

Instagram/lisa.mueller.official Thomas Müller mit seiner Frau Lisa im Mai 2022

Anzeige

Instagram / lisa.mueller.official Thomas Müller und seine Frau Lisa Müller im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Lisa und Thomas Müller bei der Weihnachtsfeier des FC Bayern München 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de