Hat sie die Hochzeit ihrer Schwester sausen lassen? Für Kylie Jenner (24) und Travis Scott (31) könnte es momentan nicht besser laufen. Im Februar durfte das On-off-Pärchen sein zweites gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Wie verliebt die zwei ineinander sind, zeigen die Unternehmerin und der Rapper seither immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Am Sonntag strahlte das Paar dagegen auf dem roten Teppich. Doch hat Kylie damit die Hochzeit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (43) verpasst?

Kourtney und ihr Partner Travis Barker sollen sich am Sonntag im engsten Familienkreis in Santa Barbara das Jawort gegeben haben. Ihre Schwester Kylie konnte bei der Eheschließung der beiden offenbar jedoch nicht dabei sein – immerhin strahlte die Unternehmerin am selben Tag auf dem roten Teppich der diesjährigen Billboard Music Awards in Las Vegas. Für seinen Live-Auftritt konnte sich Travis auf niedliche Unterstützung seiner Familie freuen – denn neben seiner Liebsten war auch Töchterchen Stormi (4) mit von der Partie.

Um Travis zu unterstützen, begleitete Kylie ihren Freund zu der Preisverleihung. Seit der Tragödie auf dem Astroworld-Festival, hatte er sich in den vergangenen Monaten zunächst weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Für den frischgebackenen Zweifach-Papa war es demnach der erste Auftritt, bei dem er wieder live im TV performt hatte.

Getty Images Kourtney Kardashian und Kylie Jenner, Realitystars

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

