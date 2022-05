Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am kommenden Donnerstag wird das Halbfinale von Germany's next Topmodel ausgestrahlt. Wie in den vergangenen Folgen wird auch kurz vor dem Finale wieder ein Gastjuror an Jury-Chefin Heidi Klums (48) Seite stehen. In diesem Jahr ist es niemand Geringeres als ihre eigene Tochter Leni Klum (18). Dass ihr Spross mit ihr in einer Sendung ist, stimmt Heidi nun ziemlich emotional!

Via Instagram teilt die 48-Jährige einen ziemlich witzigen Clip von ihrer Tochter und sich. Darin fahren die beiden ans Set von "Germany's next Topmodel" – Leni darf dafür sogar hinterm Steuer sitzen. Heidi kann dabei kaum fassen, dass ihr Töchterchen mittlerweile ein waschechter Teenie ist. "In Staffel eins habe ich dich am GNTM-Set gestillt und 17 Jahre später fährst du mich zur Arbeit und bist meine Gastjurorin", schreibt das Model ziemlich sentimental zum Beitrag.

Für viele Fans ist es kein Geheimnis, wie nah sich Heidi und Leni stehen. Schon in einem früheren Interview mit der deutschen Ausgabe der Vogue wird deutlich, wie eng ihre Bindung ist. So lobte die heute 18-Jährige damals ihre Mutter: "Ich glaube, du hast alles perfekt gemacht, weil du eine perfekte Mutter bist, Mama. Du hast alles gut gemacht."

Instagram / leniklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni, 2022

Getty Images Leni Klum, Tochter von Heidi Klum

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

