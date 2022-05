Haben Cora Schumacher (45) und Jenny Elvers (50) eine gemeinsame Vergangenheit? Die beiden TV-Bekanntheiten verstrickten sich in der neuen Show Club der guten Laune in ein echtes Liebesdreieck. Zunächst schmuste die Rennfahrerin mit Marc Terenzi (43). Als dann jedoch die Blondine in die Villa einzog, hatte der Musiker nur noch Augen für die Schauspielerin. Für Cora eine unangenehme Situation – etwa, weil es zwischen ihr und Jenny schon früher zu Reibereien kam?

Das glaubt zumindest "Club der guten Laune"-Kollege Julian Stoeckel (35). Wie der Entertainer im Promiflash-Interview erklärte, habe Cora schon bei Jennys Einzug merkwürdig reagiert: "Ich sah in Coras Gesicht so eine Mischung von Entsetzen und überrascht sein!" Er wisse zwar nicht, was die Ex von Ralf Schumacher (46) damals gedachte habe, erklärte aber überzeugt: "Ich habe schon gemerkt, das hat sie getriggert – also irgendwas muss in der Konstellation zwischen den beiden schon gewesen sein. Das kann nicht aus dem Nichts kommen!"

Tatsächlich wirkte Cora nicht allzu begeistert, die 50-Jährige zu sehen. Kein Wunder – immerhin genoss sie ihre gemeinsame Zeit mit Marc ziemlich, wie sie im Promiflash-Interview zugab: "Wir hatten eine großartige Zeit miteinander."

Club der guten Laune, Sat 1 Marc Terenzi und Jenny Elvers bei "Club der guten Laune"

Getty Images Julian F. M. Stoeckel im Oktober 2018

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

