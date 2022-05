Diese GZSZ-Drehs wird Wolfgang Bahro (61) nie vergessen. Bereits seit 1993 spielt der TV-Star in der beliebten Daily die Rolle des Anwalts Dr. Jo Gerner. In all den Jahren hat der Schauspieler bereits so einige traurige, aber auch schöne Momente vor der Kamera erlebt. Doch welche der Geschichten sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben? Im Promiflash-Interview verriet Wolfgang seinen traurigsten, aber auch einen seiner schönsten GZSZ-Drehs.

"Positive Geschichten gab es viele. Zum Beispiel die Hochzeit von Sunny damals", plauderte der 61-Jährige gegenüber Promiflash bei der GZSZ-Jubiläumsfeier aus. Auch wenn seine Figur selbst nicht gerade begeistert von der Trauung war, sei es für ihn schön gewesen, die Geschichte zu spielen. Doch eine Story toppt für den Serienstar alles: "Und jetzt natürlich das Special. Das war ein absolutes Highlight und das wird für mich auch ein Highlight bleiben."

Aber nicht nur an die schönen Storys erinnert sich Wolfgang gerne. Auch eine emotionale Szene kommt ihm sofort in den Sinn. "Das war auf jeden Fall der Tod des Sohnes von Gerner", erzählte er. Die gesamte Geschichte habe den Schauspieler sehr mitgenommen. "Ich habe mir vorgestellt, als ich das gespielt habe, dass mein eigener Sohn da liegt, und das ist natürlich dann sehr an die Nieren gegangen", erinnerte sich der Familienvater.

Frederic Kern / Future Image Wolfgang Bahro mit Valentina Pahde bei der GZSZ-Jubiläumsfeier

RTL / Oliver Ziebe Leon Moreno (Daniel Fehlow) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in der GZSZ-Jubiläumsfolge

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro und Raúl Richter

