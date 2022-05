Die Billboard Music Awards lockten am Sonntag zahlreiche Promis nach Las Vegas. In aufreizenden und zugleich funkelnden Outfits schritten Stars wie Megan Fox (36) oder auch Becky G (25) über den roten Teppich. Die Abräumerin des Abends war jedoch Olivia Rodrigo (19). Da die Sängerin derzeit aber auf Tour ist, konnte sie die sieben Preise nicht selbst entgegen nehmen. Doch auch Doja Cat (26) hatte bei dem Event allen Grund zur Freude. So erhielt die Rapperin insgesamt vier Awards – darunter auch einen als "Beste R&B-Künstlerin". Für Aufsehen sorgte Kylie Jenner (24) hinter den Kulissen. Die Unternehmerin und ihr Partner Travis Scott (31) brachten ihre gemeinsame Tochter Stormi (4) mit zu der Veranstaltung.

