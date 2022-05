Er hatte wirklich keine schöne Kindheit. Bruce Darnell (64) ist im Fernsehen eigentlich als absoluter Strahlemann bekannt: Ob damals als Laufstegtrainer bei Germany's next Topmodel oder als Jurymitglied bei Das Supertalent – mit seinen witzigen Sprüchen bringt er einfach alle zum Lachen. Doch bei der Vergangenheit des Choreografen ist so viel Lebensfreude nicht selbstverständlich: Bruce kennt nicht einmal den Namen seines leiblichen Vaters.

"Als mein Vater starb, klärte meine Mutter mich auf: Ich war ein uneheliches Kind", erzählte er dem ZEITmagazin. Der Mann, bei dem er aufgewachsen war, war also nicht sein leiblicher Vater – und das ließ er ihn auch spüren: "Mein Vater ignorierte mich wohl weitgehend, weil er wusste, dass ich nicht von ihm war." Auch Bruce' Mutter sei nicht sonderlich liebevoll gewesen. "Sie bezeichnete mich als hässliches Kind, weil ich dunkelhäutiger als meine anderen Geschwister war. Sie hatte mich geschlagen, als ich jünger war", erinnerte sich das Model an die schwere Zeit. Die Affäre mit seinem Erzeuger habe seine Mutter wohl, so gut es geht, verdrängen wollen – und ihm deshalb auch dessen Namen verschwiegen.

Zu seiner Familie habe Bruce daher auch keinen Kontakt mehr – lediglich mit seiner Schwester führe er noch sporadische Telefonate. Aus seiner dunklen Kindheit möchte er Kraft für die Zukunft ziehen. "Ich sehe das Leben als vorbestimmt an und versuche, mich nicht auf die negativen Aspekte in meiner Vergangenheit zu konzentrieren, sondern einen positiven Weg zu gehen", erklärte der 64-Jährige.

Instagram / brucedarnell Bruce Darnell, Model

Thomas Burg / ActionPress Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

Instagram / brucedarnell Bruce Darnell, Choreograf

