Schlug die Aktion doch zu hohe Wellen? Twenty4tim befindet sich zurzeit mit Freunden und Familie im Urlaub in Portugal. Mit dabei ist auch der ehemalige Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (31). Gemeinsam setzten sie sich gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie ein – und zwar mit vollem Körpereinsatz. Mit wilden Knutsch-Pics wollten sie zeigen, dass jede Liebe ganz normal ist. Doch ein Foto wurde ganz schnell wieder gelöscht!

In seiner Instagram-Story teilte Tim nämlich einen Schnappschuss, der ihn mit Sam im Pool zeigt: Der Beau hält eine Hand zärtlich an sein Gesicht und die beiden küssen sich. "Auch Männer dürfen Männer küssen", machte der YouTuber sein wichtiges Statement klar. Textilien sind auf der Aufnahme hingegen nicht zu erkennen. Doch das Bild kam offenbar nicht bei allen gut an.

Nach kurzer Zeit war Tims Beitrag mit Sam nämlich wieder verschwunden. Kurz darauf meldete sich dessen Partner Rafi Rachek (32) in seiner Story zu Wort. Dort teilte er ein Bild einer Seenlandschaft und schrieb dazu: "Ich bitte euch, mir keine Videos zu schicken... Bitte respektiert diesen Wunsch, danke!" Zuletzt schien es um die Beziehung der beiden erstaunlich ruhig geworden zu sein.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Nicole Kubelka / Future Image / Actionpress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

