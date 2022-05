Was hält Camille Vasquez von den Flirtgerüchten um Johnny Depp (58)? Der Fluch der Karibik-Star und seine Ex-Frau Amber Heard (36) stehen momentan vor Gericht. Die Aquaman-Bekanntheit wirft dem Schauspieler häusliche Gewalt vor. Er hingegen klagt sie wegen Verleumdung an. Im Prozess wird der US-Amerikaner von der Anwältin Camille Vasquez vertreten, die im Netz für viel Aufmerksamkeit sorgt. Viele User sind sich nämlich sicher, dass sich zwischen den beiden eine kleine Romanze anbahnt. Doch was sagt Camille zu den Spekulationen?

TMZ liegt nun ein Video vor, in dem die 37-Jährige beim Verlassen des zuständigen Gerichts in Virginia zu sehen ist. In dem Clip wird sie von Paparazzi aufgehalten – und dabei zu den Gerüchten befragt. "Hey Camille! Die Leute wollen wissen, ob du Johnny Depp datest", meinte ein Fotograf zu ihr. Die Brünette ignorierte die Frage allerdings gekonnt: Sie lächelte lediglich und winkte dabei ihren Fans zu.

Vor wenigen Tagen hatte bereits ein Insider klargestellt, dass zwischen Camille und Johnny überhaupt nichts läuft. Die beiden verstehen sich zwar gut – allerdings nur auf freundschaftlicher Ebene. Außerdem sei die gebürtige Kalifornierin sowieso bereits seit einiger Zeit glücklich vergeben.

Getty Images Camille Vasquez, Anwältin von Johnny Depp

Getty Images Johnny Depp mit seiner Anwältin Camille Vasquez

Getty Images Johnny Depp und seine Anwältin Camille Vasquez

