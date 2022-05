Erwarten Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) etwa Nachwuchs? Vor wenigen Tagen gaben sich der Keeping up with the Kardashians-Star und der Musiker in Santa Barbara das Jawort. Bereits vor ihrer Trauung spekulierten die Fans immer wieder, dass die Unternehmerin und der Schlagzeuger in freudiger Erwartung sind. Nun heizte die TV-Bekanntheit die Gerüchteküche selbst an: Kourtney teilte ihre seltsamen Essensgelüste im Netz.

Auf Twitter veröffentlichte die 43-Jährige einen Artikel über "Ungewöhnliche Lebensmittelkombinationen, die auf seltsame Weise funktionieren". Dabei verriet die dreifache Mutter, dass sie es möge, saure Gurken und Mandarinen in einer Mahlzeit zu vereinen. Ihre Vorliebe für die Kombination von sauren und süßen Lebensmitteln sorgte im Netz prompt für Aufruhr. Kourtneys Fans vermuten, dass der Reality-TV-Star schwanger ist.

"Essiggurken mit Mandarinen muss ich noch probieren, aber der saure Teil lässt mich vermuten, dass Kourtney schwanger ist", äußerte ein Anhänger der Unternehmerin auf Twitter. "Das Baby wird im September erwartet", spekulierte ein weiterer User aufgrund des Postings. Auch andere Fans sind sich offenbar sicher, dass Kourtney in ihrem Tweet ihre Schwangerschaftsgelüste enthüllt hat.

Backgrid / Actionpress Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit, Mai 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im März 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Februar 2022

