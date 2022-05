Es ist ein unglaublich schöner Moment für die Mutter, wenn der eigene Sohn zum Altar schreitet. Im April heirateten Nicola Peltz (27) und Brooklyn Beckham (23). Bei einer prunkvollen Zeremonie gaben die beiden sich das Ja-Wort. Mit von der Partie waren auch eine Menge Stars. Unter anderem war die Mutter des Bräutigams, Victoria Beckham (48), unter den Gästen. Eigentlich hält sich die Designerin eher bedeckt, was Gefühle angeht, doch jetzt gibt sie einen emotionalen Einblick zur Hochzeit ihres Sohnes.

In einem Interview mit der Grazia erinnerte sich Victoria an die schönsten Momente der Hochzeit zurück. "Es ist eine große Sache, wenn das eigene Kind heiratet. Ich war sehr emotional. Davids (47) Rede war wunderschön", erzählte die ehemalige Spice Girls-Sängerin. "Es kommt mir wie gestern vor, als David bei unserer Hochzeit Brooklyn mit seinem kleinen lila Cowboyhut und seinem Outfit im Arm hielt – jetzt ist unser Baby verheiratet", philosophierte Victoria ungläubig.

In diesem Sommer wird die 48-Jährige selber ihren 23. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann David feiern. "Und sie sagten, es würde nicht halten! Von dem Moment an, als wir geheiratet haben – und jetzt feiern wir bald 23 Jahre", plauderte sie belustigt aus. Das Geheimnis sei, dass sie so viel Respekt voreinander hätten. Victoria schwärmt nahezu von ihrem Mann. "David ist ein unglaublicher Vater und Ehemann, und er unterstützt mich sehr bei meiner Arbeit. Wir sind wirklich gute Partner."

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2022

Getty Images Victoria Beckham, November 2018

Twitter / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit Brooklyn, 1999

