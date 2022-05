Nina Kristin (40) sieht ihren Kampf der Realitystars-Rauswurf gelassen. In der vergangenen Folge des Formats musste die TV-Bekanntheit die Sala in Thailand verlassen. Bereits vor der Entscheidung deutete sich an, dass ihre Mitstreiter sie rauswerfen werden. Vor allem Yasin Mohamed (30) machte zuvor klar, dass er gerne auf ihre Anwesenheit verzichten würde. Im Promiflash-Interview verriet Nina nun, dass sie froh über ihren Exit ist.

"Ich wusste, dass ich an diesem Tag rausfliege, es war keine Überraschung für mich", erzählte die 40-Jährige im Promiflash-Interview. Daher hatte sie auch bereits ihre Koffer gepackt. "Ich war müde von allem. Es war gut, dass ich rausgegangen bin", stellte das ehemalige Playmate klar. Dass sie mit ihrem Rauswurf gerechnet hatte, war auch bei der Exit-Verkündung zu sehen.

Doch in einer früheren Folge betonte Nina noch, wie sehr ihr die Teilnahme am Herzen liege. Mithilfe von "Kampf der Realitystars" wollte die TV-Bekanntheit wieder in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Ex-Mitstreiter Jan Leyk (37) äußerte an diesem Plan Zweifel – der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller behauptete, Nina sei bereits "auserzählt".

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Nina Kristin, TV-Bekanntheit

Nina Kristin, Reality-TV-Star

Nina Kristin im August 2020 in Griechenland

