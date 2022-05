Auf diesen Anblick hätte Penelope Disick (9) offenbar gut verzichten können! Ihre Mutter Kourtney Kardashian (43) ist nach der Trennung von ihrem Ex Scott Disick (38) im Jahr 2015 inzwischen endlich wieder glücklich – und zwar mit Travis Barker (46), dem Blink-182-Schlagzeuger. Seit ihrem Liebes-Outing im Februar 2021 sind die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker unzertrennlich. Sie zeigen in der Öffentlichkeit nur zu gerne, wie stark ihre Gefühle füreinander sind. Jetzt knutschte Kourt einmal mehr mit Travis rum – und das ging ihrer Tochter Penelope total gegen den Strich!

In der neuen "The Kardashians"-Folge spielten der Keeping up with the Kardashians-Star und die 9-Jährige gemeinsam Tischtennis, während sie in Travis' Haus auf ihn warteten. Kourt freute sich natürlich riesig, als ihr Liebster endlich zurückkehrte – und knutschte ihn zur Begrüßung überschwänglich. "Mum! Nicht küssen", lautete Penelopes erste Reaktion. Doch die 43-Jährige ließ sich davon nicht beirren: "Es ist doch nur einer!"

Dass sich Kourts Nachwuchs erst einmal an ihren neuen Partner gewöhnen musste, war bereits in der letzten Folge der neuen Reality-TV-Show klar geworden. Ihre Kids wussten nämlich überhaupt nicht, dass der 46-Jährige der Influencerin einen Antrag machen wollte. Vor allem Penelope schien es schwer getroffen zu haben, dass sie nicht eingeweiht wurde.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Verlobten Travis Barker und ihren Kids Reign und Penelope Disick

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihre Tochter Penelope

