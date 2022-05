Joachim Llambi (57) will mehr über seine Wurzeln erfahren. Den ehemaligen Profitänzer kennen viele als knallharten Juror in der RTL-Tanzsshow Let's Dance. Doch der strenge Experte verlangt nicht nur von anderen vollen Einsatz, sondern gibt ihn auch selbst. Jetzt ließ er sich auf ein Experiment ein – Joachim fand in seinem Blut und seiner Familienhistorie spannende Antworten zu seinem ehrgeizigen Charakter.

In einem RTL-Beitrag war nun zu sehen, wie Joachim mit einer Familienforscherin nach seiner Herkunft suchte. Die Ergebnisse der Untersuchung seiner Gene und seines Stammbaums überraschten den 57-Jährigen. Nur sechs Prozent der Gene des Halbspaniers haben ihren Ursprung tatsächlich in Spanien. Viele seiner Ahnen kommen aus Deutschland und zu seiner großen Überraschung zu 22 Prozent aus Frankreich. Viele seiner Vorfahren gehörten der Arbeiterklasse an und haben sich mit jeder Generation weiter versucht, nach oben zu arbeiten. Den Ehrgeiz, es vom Knecht zum TV-Juror zu schaffen, hat er damit buchstäblich in den Genen. Noch dazu musste er aufgrund eines schweren Schicksalsschlags in seiner Kindheit früh selbstständig werden.

Als der Tanzjuror gerade einmal elf Jahre alt war, musste er mitansehen, wie sein spanischer Vater Narciso an einem Hirntumor erkrankte. Joachim und seine Mutter Ingrid Stempel mussten viel zurückstecken, als sie seinen Vater neun harte Jahre bis zu dessen Tod pflegten. Es war wohl eben auch diese große Rücksichtnahme, die Joachims Charakter formte.

TVNOW / Stefan Gregorowius

Getty Images

RTL / Stefan Gregorowius

